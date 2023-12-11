В Москве отметят 110-летие Сергея Михалкова новогодним шоу в стиле ретрофутуризм

Новогоднее шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год…»» пройдет в Москве в честь 110-летнего юбилея Сергея Михалкова. Об этом на пресс-конференции рассказала актриса Надежда Михалкова.





Шоу будет поставлено в стиле ретрофутуризм. Представление подготовили актрисы Анна и Надежда Михалковы. По словам последней, они подумали, что будет прекрасная возможность отметить 110-летие Сергея Михалкова в новогодние каникулы, использовать «замечательного персонажа Дядю Степу, восемь детских стихов Сергея Владимировича».





«Мы придумали одну историю, в которой есть сквозное действие, которая строится на 14 номерах», — уточнила Надежда Михалкова.





Зрители увидят акробатические, танцевальные, мюзикловые номера, а также большое мультимедийное шоу. Михалкова добавила, что удалось сочетать и традиционные формы, и вписать это в современный контекст.





Шоу, центром которого стал персонаж стихотворений Сергея Михалкова, пройдет с 30 декабря по 10 января. В постановке можно будет увидеть узнаваемые локации из детства, сообщила Анна Михалкова.









Фото: YouTube