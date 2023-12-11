В Петербургской филармонии прошел концерт ко дню рождения Юрия Темирканова

Заслуженный коллектив России исполнил сочинения Равеля и Шостаковича на концерте 10 декабря в честь дня рождения дирижера Юрия Темирканова, который скончался 2 ноября. Об этом «Культуре» сообщил отдел Петербургской филармонии по связям с общественностью.





Концерт ко дню рождения маэстро прошел под управлением главного дирижера коллектива, народного артиста России Николая Алексеева. Солировал лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского Илья Папоян. Зрители услышали Сюиту № 2 из балета «Дафнис и Хлоя», а также Концерт для фортепиано соль мажор Мориса Равеля и Девятую симфонию Дмитрия Шостаковича.





Также 10 декабря в фойе Большого зала начала работать посвященная Темирканову выставка из собрания Музыкальной библиотеки филармонии. Посетители познакомились с афишей концерта 15 января 1967 года из абонемента «Дебюты молодых дирижеров». Тогда 28-летний Темирканов впервые вышел на сцену Большого зала.





Здесь же представлена афиша концерта 12 января 2020 года. Выступление стало последним в карьере маэстро. Выставку можно будет посетить до 18 января.









Фото: Стас Левшин / Петербургская филармония