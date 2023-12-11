В Москве откроется новогодняя выставка «Сон Лазурного Дракона»

В Первой Московской галерее восточной живописи 15 декабря начнет работу новогодняя выставка «Сон Лазурного Дракона».



Выставка посвящена символу наступающего года по восточному календарю — Зеленому (Лазурному) Дракону.



На выставке будут представлены разнообразные изображения дракона, выполненные как мастерами Китая и Японии прошлых веков, так и современными художниками, продолжающими традиции Востока.



«В экспозицию вошли китайский фарфор и бронза эпохи Цин (1644−1912), редкие японские окимоно (резные фигурки из слоновой кости), фарфор и кимоно эпохи Мэйдзи (1868−1912), а также китайская каллиграфия в исполнении Сергея Кривоносова и восточная живопись Валерии Рудиной, представляющая зрителю 38 ярких, харизматичных драконов: от обвивающего пылающий меч и очень почитаемого в Японии Курикары (倶利迦羅) — главного защитника буддизма до Змея Горыныча — героя русского фольклора», — говорится в анонсе выставки.









Фото предоставлено организаторами выставки