Продолжение «Чебурашки» выйдет в декабре 2025 года

Продолжение российского фильма «Чебурашка» выйдет в декабре 2025 года.



Об этом сообщил продюсер фильма Денис Жалинский.



По словам продюсера, работа над продолжением самого кассового российского фильма уже идет.



«Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и так же будет радовать детей, взрослых и кинотеатры. Мы постараемся усовершенствоваться и рассчитываем, что второй фильм будет еще более масштабным, смешным, интересным и ярким», — Об этом сообщил продюсер фильма Денис Жалинский.По словам продюсера, работа над продолжением самого кассового российского фильма уже идет.«Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и так же будет радовать детей, взрослых и кинотеатры. Мы постараемся усовершенствоваться и рассчитываем, что второй фильм будет еще более масштабным, смешным, интересным и ярким», — приводит ТАСС слова Дениса Жалинского.



«Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Картина рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. В фильме сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Федор Добронравов и другие.









Фото: кадр из фильма "Чебурашка"