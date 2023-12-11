В Екатеринбурге открылось представительство аукционного дома «Литфонд»

Первые торги на площадке представительства пройдут 14 декабря. В будущем аукционы планируется проводить раз в месяц.«Первое место, куда мы хотели прийти [при расширении сети], — это Урал и Сибирь. <...> [Это] <...> регион, истории которого не одна сотня лет: от Петра Великого, Татищева и Демидова и вплоть до сегодняшнего времени — до Эрмитажа, знаменитого свердловского андерграунда живописного, свердловского рока.Мы в каталоге попытались дать целый срез истории уральского края», — приводит агентство слова гендиректора «Литфонда» Сергея Бурмистрова.На первые торги «Литфонда» в Екатеринбурге заявлено 22 лота, из которых большую часть представляют исторические бумаги, книги и предметы. Часть выручки от торгов будет направлена на поддержку культурных проектов города.