Умер вступивший в ВСУ украинский актер Андрей Павленко

При каких конкретно обстоятельствах погиб актер, не уточняется.Павленко известен по участию в нескольких сезонах сериала «Возвращение Мухтара». Актера также можно увидеть в сериалах «Ментовские войны. Одесса», фильме «По законам военного времени 2».Андрей Павленко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО украинского актера Василия Кухарского. Артист скончался после ранения. Кухарский снимался в том числе в фильмах «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд», «Колдовская любовь» и других картинах.