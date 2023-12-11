В Петербурге перенесли премьеру новой версии фильма Сокурова «Александра»

Российский кинорежиссер Александр Сокуров сообщил о переносе премьерного показа новой редакции фильма «Александра», главную роль в котором сыграла Галина Вишневская.



Премьера планировалась на 12 декабря в Санкт-Петербурге.



В официальном Telegram-канале режиссера сообщается о переносе премьеры.



«Сегодня, 11 декабря, — годовщина смерти Галины Павловны Вишневской, которая ушла в 2012 году. К сожалению, по независящим от меня причинам мы не сможем 12 декабря провести премьерный показ новой версии фильма "Александра" в петербургском кинотеатре "Аврора", как это было объявлено ранее. Сделаем это чуть позже и в другом месте», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что картина «Александра» получила удостоверение на повторный прокат. Режиссер Александр Сокуров отметил, что в новой версии Александра выглядит по-новому. В картине появились новые эпизоды, новые художественные решения, она стала «намного лаконичнее».









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