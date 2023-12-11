Конкурс «Арабеск» в Перми посвятят 85-летию со дня рождения балерины Екатерины Максимовой

В Перми с 16 по 28 апреля 2024 года пройдет XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск».



Конкурс будет посвящен 85-летию со дня рождения балерины Екатерины Максимовой, передает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.



В день юбилея Екатерины Максимовой 16 апреля состоится показ балета «Анюта» в постановке народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева с участием солистов столичных театров.



Гала-концерт в честь 85-летия со дня рождения Максимовой пройдет 17 апреля, его участниками станут лауреаты и дипломанты конкурса «Арабеск» прошлых лет.



Художественным руководителем и председателем жюри конкурса «Арабеск» выступает Владимир Васильев. В основе программы конкурса — номера классического репертуара.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2024 года.









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