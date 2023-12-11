В Москве начали реставрировать дом архитектора Константина Мельникова

Стартовали реставрационные работы в доме архитектора Константина Мельникова в Москве.



Здание было построено в 1927-1929 годах, передает пресс-служба Мосгорнаследия.



«Началась реставрация одноквартирного жилого дома, который мастер конструктивизма Константин Мельников построил для себя и своих близких. Объект культурного наследия федерального значения находится в Кривоарбатском переулке. Сейчас специалисты устанавливают леса, после чего начнут полномасштабные работы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что основной этап реставрации займет не менее двух лет. За это время специалисты проведут работы, затрагивающие кровлю, фасад, мембранные межэтажные перекрытия и интерьеры. Планируется также восстановить витраж, деревянные рамы окон, вернуть вертикальную планировку участка, восстановить исторический сад.



В ходе подготовительных работ специалисты изучили архивные материалы, дневники Мельникова 1920-х годов, создали трехмерную модель здания, провели обмеры.









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