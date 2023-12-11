ГИТИС провел мастер-классы для коллег из Сенегала

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) провел серию мастер-классов по классическому и народному танцам, вокалу и актерскому мастерству для актеров Национального театра Даниэля Сорано, студентов Института искусств Дакара и балетной академии Большого театра Сенегала, передает пресс-служба Минкультуры России.



Мероприятия в Сенегале прошли в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».



По словам выпускницы ГИТИСа, директора балетной академии Большого театра Сенегала Слу Акимгереевой, Африка сегодня нуждается в той поддержке, которую оказывал СССР.



«У нас была кооперация, когда приезжали советские специалисты — преподаватели по мастерству актёра, танцу и фортепиано. Благодаря этим связям в Сенегале ставили очень хорошие спектакли, была другая обученная русскими специалистами творческая молодёжь. И сегодня с радостью и трепетным уважением сенегальцы хотят продолжение культурного сотрудничества с Россией», — рассказала Слу Акимгереева.



Профессор кафедры хореографии ГИТИСа Максим Валукин отметил, что молодежь показала большую заинтересованность в балетмейстерском деле.



«Ребята очень заинтересованы в русской культуре и получении новых знаний, потому что благодаря нашей выпускнице госпоже Слу Акимгереевой и нашему приезду ГИТИС для сенегальцев стал высшим учебным заведением театрального искусства, на которое стоит ориентироваться», — сказал Максим Валукин.



Творческая поездка ГИТИСа в Дакар завершилась концертом в Большом театре Сенегала с русскими народными танцами, ариями и дуэтами из русских и зарубежных опер. Стороны подписали соглашение о совместных образовательных программах и работе.









Фото: пресс-служба Минкультуры России