Около 9 тысяч находок обнаружили московские археологи в 2023 году

Московские археологи в 2023 году обнаружили около 9 тысяч уникальных находок.



Об этом рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



По словам Емельянова, в числе находок были женская сережка, обувь, кухонная утварь, глиняные игрушки и многое другое.



«Этот сезон был очень интересный, всего археологические работы, раскопки велись в Москве на площади более 9 тыс. кв. м. Обнаружено 211 тыс. предметов, из которых 8,9 тыс. — это уникальные находки. Всего за последние 12 лет в городе московские археологи обнаружили более 100 тыс. находок», — рассказал руководитель.



Емельянов добавил, что в Чижовском подворье Китай-города были найдены фрагменты браслетов XII века.



«Мы, конечно, считаем, что год основания Москвы 1147-й, и ни в коем случае не спорим с этой датой. Тем не менее не в Кремле, а в Китай-городе, в посаде москвички в XII веке ходили с такими браслетами, а московские археологи считают, что это признак уже городской культуры», — отметил он.





Алексей Емельянов отметил, что работа археологов заключается не только в обнаружении находок, но и в проведении реставрационных работ. Московские реставраторы-археологи в 2023 году обработали и отреставрировали более 2 тысяч артефактов. В состав музейного фонда за последние пять лет было передано более 37 тысяч предметов и находок.









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