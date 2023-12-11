В Мариинском пройдет фестиваль «Лики современного пианизма»

В Мариинском театре пройдет XVIII Международный фортепианный фестиваль «Лики современного пианизма».



Фестиваль пройдет в восемнадцатый раз с 23 по 31 декабря. В программе — 12 камерных и симфонических концертов c участием звезд.



Откроет «Лики современного пианизма» 23 декабря в Концертном зале Мариинского театра выступление лауреата I премии и золотой медали XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергея Давыдченко. В этот вечер прозвучат Второй и Пятый концерты для фортепиано с оркестром Прокофьева.



В концертах фестиваля примут также участие Денис Мацуев, Елизавета Украинская, Борис Березовский, Ксения Башмет, Владимир Рублев, Вадим Монастырский, Мира Евтич, Станислав Корчагин, Валентина Малинина и другие.



Завершится фестиваль 31 декабря в Мариинском-2, где в исполнении Сергея Давыдченко прозвучат Первый и Третий концерты для фортепиано с оркестром Прокофьева.









Фото: Михаил Вильчук/пресс-служба Мариинского театра