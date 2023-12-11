«Марс Медиа» запустила в производство экранизацию романа Стругацких

Кинокомпания «Марс Медиа» объявила о начале производства фильма-экранизации романа братьев Стругацких «Отель «У погибшего альпиниста».



Отмечается, что съемки картины стартуют осенью 2024 года. Проект планируется выпустить в прокат в конце 2025 года.



«Мы рады интересу компании "Марс Медиа" к этому произведению. На наш взгляд. "Отель у погибшего альпиниста" очень кинематографическая повесть, интересная, как для создателей, так и для зрителей будущего фильма. Уверены, что у этой талантливой команды получится сделать глубокое, тонкое и зрелищное кино», — приводят в компании слова наследников Стругацких — Андрея Борисовича и Марии Аркадьевны.



Автором сценария проекта выступит Ольга Городецкая. Режиссер — Александр Домогаров-мл.









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