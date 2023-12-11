В Туле подвели итоги циркового фестиваля «На языке мира»

В Туле завершился детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что в рамках фестиваля было разыграно четыре комплекта наград.



Выступления участников оценивало жюри в составе знаменитых цирковых артистов, продюсеров и режиссеров, руководителей цирков и творческих объединений.



«Эмоции никто не отменял, и непременно будут и слезы радости и слезы разочарования, но вне зависимости от решения судей, фестиваль — это дорога в будущее, это высокий старт, который участники взяли благодаря трудолюбию, упорству и огромному желанию быть в этой профессии», — прокомментировал событие гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный.



Главный приз фестиваля достался участнице из Казахстана с номером «Эквилибр с хула-хупами» Таисии Демидовой. Специально для выступления артистка включила в свой номер уникальный трюк: эквилибр с тройным балансом.



Золото фестиваля завоевала российская акробатка на корд-де-парели Алиса Вардосанидзе, эквилибристка Полина Балагур и гимнасты на ремнях Елизавета Калугина и Ярослав Поляков.



Серебро конкурса досталось гимнастке на полотнах Есумане Назаровой из Таджикистана, коллективу под руководством Ирины Михайловой с номером «Зима» и мастерам группового каучука под руководством Чинбаатара Урангу из Монголии.



Бронзу завоевали гимнаст на римских кольцах Михаил Гайданка, акробаты-вольтижеры под руководством Ивана Гунина, гимнастки в кольце Софья Гайденко и Алия Харитонова из ДНР.









Фото: пресс-служба Минкультуры России