Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала «Зону интересов» фильмом года

Драма «Зона интересов» Джонатана Глейзера признана лучшим фильмом по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).



Фильм «Зона интересов» снят по одноименному роману Мартина Эмиса 2014 года. Лента повествует о коменданте Освенцима (Кристиан Фридель) и его семье, живущих рядом с концлагерем. Картина ранее получила Гран-при Каннского кинофестиваля.



Джонатан Глейзер также признан лучшим постановщиком. Актерские награды достались Эмме Стоун («Бедные-несчастные»), Сандре Хюллер («Зона» и «Анатомия падения»), Рэйчел Макадамс («Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»), Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).



Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса существует с 1975 года. Большинство лауреатов премии становятся номинантами на «Оскар».









Фото: кадр из фильма "Зона интересов"