В Москве пройдет вручение премии «Звезда театрала»

В Москве пройдет XVI церемония вручения международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала».



Церемония пройдет в понедельник в Театре имени Вахтангова. В ходе мероприятия будут подведены итоги финального этапа интернет-голосования, названы имена лауреатов.



В этом году дирекция премии рассмотрела более 24,5 тысячи предложений, зрители назвали почти 2 тысячи претендентов на победу в 17 номинациях.



«Голосование было чрезвычайно активным, и нам очень приятно, что горячую поддержку получили не только известные театры нашей страны, что вполне естественно, но и русские зарубежные театры. В нынешней ситуации это дорогого стоит», — рассказал президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.



По словам руководителя, посмотреть церемонию можно будет из любой точки мира — трансляция пройдет на сайте журнала «Театрал» и в соцсетях. Ведущими вечера выступят актриса Театра имени Моссовета Екатерина Гусева и актер Театра имени А.С. Пушкина Андрей Заводюк. Режиссер церемонии — Филипп Гуревич.









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