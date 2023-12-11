Нарушений в сериале «Слово пацана» не выявили

11.12.2023
Проверка в отношении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова не выявила нарушений российского законодательства, передает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
В ведомстве подтвердили, что в сериале не выявили нарушений.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября и вызвал общественный резонанс.
По мнению главы Татарстана Рустама Минниханова, подобные проекты «романтизируют период в истории наше страны, связанный с появлением подростковых группировок».
Главные роли в проекте сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие.
Фото: кадр из фильма "Слово пацана"