Нарушений в сериале «Слово пацана» не выявили

11.12.2023

Нарушений в сериале «Слово пацана» не выявили
Проверка в отношении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова не выявила нарушений российского законодательства, передает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве подтвердили, что в сериале не выявили нарушений.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября и вызвал общественный резонанс.

По мнению главы Татарстана Рустама Минниханова, подобные проекты «романтизируют период в истории наше страны, связанный с появлением подростковых группировок».

Главные роли в проекте сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие.


Фото: кадр из фильма "Слово пацана"