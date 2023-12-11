Нарушений в сериале «Слово пацана» не выявили

В ведомстве подтвердили, что в сериале не выявили нарушений.Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября и вызвал общественный резонанс.По мнению главы Татарстана Рустама Минниханова, подобные проекты «романтизируют период в истории наше страны, связанный с появлением подростковых группировок».Главные роли в проекте сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие.