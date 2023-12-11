Команда «Песня года» изменила сценарий из-за госпитализации Леры Кудрявцевой

Команде шоу «Песня года» в Минске пришлось экстренно менять сценарии и подводки из-за госпитализации ведущей Леры Кудрявцевой.



Об этом сообщил артист Сергей Лазарев. По словам Лазарева, его соведущую госпитализировали.



«Но я буду вести не один, у меня будет партнерша, а кто это, вы узнаете чуть позже. Пришлось сделать так, потому что Лере совсем плохо, температура. Лерка, выздоравливай!», — сказал артист.



Ранее директор телеведущей Леры Кудрявцевой сообщил, что она заболела 2 декабря в Москве и с тех пор недомогала.



Лера Кудрявцева должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске 10 декабря. Ведущая вышла на связь из больницы и попросила прощения, что не сможет выступить.









Фото: скриншот видео НТВ/YouTube