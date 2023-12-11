Фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой снова возглавил прокат в России

Российский фильм «Теща» Аскара Узабаева снова возглавил российский прокат.



За минувшие выходные картина собрала 124,6 млн рублей, передает Kinobusiness.com.



Главную роль в фильме «Теща» сыграла Лариса Гузеева. В Фильме также снимались Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.



Второе место по сборам заняла картина «Елки 10» Дамира Мифтахова и Ивана Чехова. С 7 декабря картина собрала в прокате 116,2 млн рублей. В актерский состав ленты вошли Елена Валюшкина, Юрий Кузнецов, Галина Польских, Борис Щербаков, Регина Тодоренко и другие.



Топ-3 лидеров проката замкнула анимационная лента «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Фильм собрал в прокате 106,5 млн рублей.









Фото: кадр из фильма "Теща"