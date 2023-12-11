В историческом здании Мариинского театра открыли кабинет имени Юрия Темирканова

В историческом здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге открыли кабинет имени Юрия Темирканова.



Мероприятие прошло в честь 85-летия со дня рождения маэстро, передает пресс-служба театра.



«Сегодня день рождения Юрия Хатуевича Темирканова — ему исполнилось 85 лет. Говорим о нем как об огромном артисте, который жив, потому что мы о нем думаем, помним его изумительные, наполненные подлинной красотой годы служения и театру Кирова, теперь — Мариинскому театру, и Ленинграду, теперь — Санкт-Петербургу, и стране своей, тогда еще Советскому Союзу, и России», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Темирканов работал 11 лет в кабинете. Именно в нем многое обсуждалось, принимались многие решения.



В театре отметили, что кабинет не изменился со времен работы в театре Темирканова.



После торжественного открытия кабинета на сцене театра состоялся показ оперы «Евгений Онегин» в постановке Юрия Темирканова. На 18 декабря запланирован концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, посвященный памяти маэстро.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии