«Мальчик и птица» Миядзаки вышел в лидеры проката в США

11.12.2023

«Мальчик и птица» Миядзаки вышел в лидеры проката в США
Анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» вышел в лидеры североамериканского проката.

Лента заработала за дебютный уик-энд 12,8 млн долларов.

Фильм Миядзаки стал первым неанглоязычным лидером проката в США в этом году, а также самой кассовой лентой для режиссера, студии Ghibli и дистрибьютора GKIDS.

Центральный персонаж мультфильма — подросток Махито, который хочет разыскать в магическом мире свою погибшую мать. Англоязычную версию картины озвучили актеры Роберт Паттинсон, Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Флоренс Пью и другие.

В России фильм «Мальчик и птица» с момента старта 7 декабря заработал более 100 млн рублей.


Фото: кадр из фильма "Мальчик и птица"