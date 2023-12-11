Фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова взял Гран-при фестиваля Arctic Open

В Архангельске завершился седьмой Международный кинофестиваль Арктики Arctic Open.



В номинации «полнометражный фильм» лучшей картиной смотра стал «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова. Лента завоевала Гран-при фестиваля.



Приз за лучший дебют в полнометражном кино достался режиссеру Марии Лойтер за фильм «Как звезды».



В номинации «документальное кино» лучшим признан фильм «Отцы» режиссера Юрия Мокиенко.



В категории «короткометражное кино» лучшим стал фильм «Чемодан» иранских режиссеров Самана Хоссейнпуор и Ако Зандкарими.



Специальный приз медиажюри фестиваля и приз — участие в экспедиции Арктического плавучего университета — получила картина «Оторванные» режиссера Владимира Кривова.



Всего в конкурсе смотра участвовало 53 фильма из 17 стран.









Фото: кадр из фильма "Снегирь"