51-летняя актриса Елена Корикова завершила актерскую карьеру

51-летняя актриса Елена Корикова, известная зрителям по главной роли Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя», объявила о завершении карьеры, сообщает издание 72.ru.





Артистка предпочла сменить род деятельности и посвятить себя дизайну интерьеров. По ее словам, она устала от бесконечных съемок и напряженного ритма жизни.





В последний раз Корикова появлялась на съемках в 2019 году, а в 2022 году пропала даже из социальных сетей. Последние вышедшие картины с ее участием — «Круговорот» и «Шелест». На данный момент Корикова проживает в Черногории со своим супругом и не скучает по актерскому прошлому.





Елена Корикова родилась в Тобольске Тюменской области, но в 90-е жила в США, где работала моделью и даже была лицом одного модного дома. Вернувшись в Россию, свой путь в творческой карьере она начала с театра «Современник», а позже стала известной на всю страну благодаря участию в сериалах «Барышня-крестьянка» и «Бедная Настя».













Фото: скриншот кадра из фильма «Бедная Настя» в YouTube