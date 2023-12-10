Фильм «Анатомия падения» стал триумфатором европейского «Оскара»

10.12.2023
Французская драма «Анатомия падения» была признана лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии, сообщается на портале Film.ru.
36-я церемония вручения премий состоялась прошлой ночью в Берлине.
Картину также наградили за режиссуру (Жюстин Трие), женскую роль (Сандра Хюллер), сценарий и монтаж. Сюжет повествует о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа. Ранее «Анатомия...» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Среди других лауреатов оказались Мадс Миккельсен (лучший актер; «Меч короля»), «Мечты робота» (лучший мультфильм), «Как заниматься сексом» (открытие года) и др.
Фото: скриншот кадра из фильма «Анатомия падения» в YouTube