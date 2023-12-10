Фильм «Анатомия падения» стал триумфатором европейского «Оскара»

10.12.2023

Фильм «Анатомия падения» стал триумфатором европейского «Оскара»

Французская драма «Анатомия падения» была признана лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии, сообщается на портале Film.ru.

36-я церемония вручения премий состоялась прошлой ночью в Берлине.

Картину также наградили за режиссуру (Жюстин Трие), женскую роль (Сандра Хюллер), сценарий и монтаж. Сюжет повествует о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа. Ранее «Анатомия...» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Среди других лауреатов оказались Мадс Миккельсен (лучший актер; «Меч короля»), «Мечты робота» (лучший мультфильм), «Как заниматься сексом» (открытие года) и др.


Фото: скриншот кадра из фильма «Анатомия падения» в YouTube