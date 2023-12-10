Никита Михалков рассказал о размере выплаты за лучший фильм Евразийской кинопремии

Евразийская кинопремия должна стать «мощной» с финансовой точки зрения, размер выплаты за лучший фильм должен составлять $1 млн, считает председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, передает ТАСС.





«Оскар» не дает денег. Но вручение «Оскара» дает тебе возможность встать на другую ступеньку: просто твой гонорар за следующую картину будет больше. Так как этого еще нет у молодой премии, то она должна быть очень мощной с точки зрения финансов», — сказал Никита Михалков о замысле премии.





По его словам, картины, которые получили эти премии, обязаны будут прокатываться в тех странах, которые входят в эту академию.

С инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом «Оскара», Михалков выступил весной 2022 года. Начать ее вручение рассчитывают в 2024 году.

Создание киноакадемии и кинопремии режиссер считает необходимым в первую очередь для «развития евразийского пространства».









Фото: скриншот в YouTube