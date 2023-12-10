Музей в Воронеже покажет более 40 офортов Буассье

Около 40 работ художника XVIII века Жан-Жака де Буассье из фондов Воронежского областного художественного музея представят на выставке «Жан-Жак де Буассье. Гений контраста». Она откроется 27 декабря, сообщает ТАСС.





«Из фондов музея впервые за 15 лет выставим офорты французского живописца и графика XVIII века Жан-Жака де Буассье. У нас 88 офортов, это вторая по численности коллекция Буассье после Государственного Эрмитажа — там 96 его произведений», — рассказала агентству заведующая научно-просветительским отделом музея Лариса Китаева.





По данным пресс-службы музея, выставка «Жан-Жак де Буассье. Гений контраста» откроется 27 декабря и продлится до 21 января, на ней представят более 40 работ. «Буассье называют французским Рембрандтом, и он восхищался им, во многом копировал его технику, манеру, но в основе творческой манеры Буассье — произведения голландских живописцев. Это многочисленные образы горожан, ремесленников, крестьян, людей, через которых он отразил свое время, также у него невероятно тонкие пейзажи», — отметила Китаева.





Собеседница агентства уточнила, что работы Буассье есть в собраниях Лувра (Париж), Галереи Уффици (Флоренция), Британского музея, Гравюрного кабинета в Берлине, Национальной галереи искусств в США (Вашингтон). Коллекция офортов Буассье в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в Омск, после чего на работах проявилось сильное пожелтение, а также возникли бурые пятна, затеки, изломы, разрывы. Их реставрировали во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря: в 1959 году — более 20 листов, а в 1997-1998 годах — более 60 листов. Коллекция работ Буассье до 1933 года хранилась в Воронежском краеведческом музее (ранее — губернском музее). По одной из версий, в учрежденный в 1894 году губернский музей коллекцию передал один из его создателей — воронежский меценат, генерал-майор Александр Марин.