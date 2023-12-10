В Москве пройдет барочный фестиваль «Опыты сердца и ума»

15, 16 и 17 декабря в пространстве Île Thélème и Итальянском институте культуры состоится барочный фестиваль «Опыты сердца и ума», сообщает пресс-служба фестиваля.
В его программу войдут барочная музыка, аутентичная гастрономия и мастер-классы по комедии дель арте.
Фестиваль уже стал визитной карточкой Île Thélème, но декабрьские «Опыты» станут самыми масштабными по количеству событий.
Гости узнают историю итальянской барочной кухни и продегустируют ее, услышат звучание легендарный скрипки Доменико Далольо, создадут персонажа комедии дель арте и посетят два больших концерта с произведениями Манфредини, Арайи, Ристори и других композиторов.
Место проведения: ул. Правды, 24/11.
Подробная программа на официальном сайте фестиваля.
Фото: пресс-служба фестиваля