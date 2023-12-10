В Архангельске открылся фестиваль-конкурс имени советской певицы Антонины Колотиловой

XVIII Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой (советская певица, основательница и художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора. — прим. ред.) открылся в Архангельске, сообщает ТАСС.





Он посвящен северной народной песне в обрядах и народных гуляньях на Николу зимнего.

Никола зимний (День святителя Николая) — день памяти святого Николая Чудотворца, который отмечается 6 (19) декабря. На Русском Севере были популярные Никольские гулянья и ярмарки. К этому времени рыбаки-поморы возвращались домой с морского промысла.





География фестиваля в этом году расширилась. В нем принимают участие самодеятельные, народные и фольклорные коллективы из Архангельской, Ленинградской, Московской и Ярославской областей. В смотре участвуют более 300 исполнителей.





Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой — один из старейших фольклорных фестивалей в России, он проводится с 1975 года. Цель конкурса — сохранение песенно-обрядовой культуры Северо-Западного региона России.