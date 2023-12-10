В Москве в Новом театре состоится премьера иммерсивного спектакля «Морозко»

Новый театр под руководством Эдуарда Боякова представит премьеру иммерсивного спектакля для всей семьи «Морозко» по пьесе Алексея Зензинова, сообщила пресс-служба театра.





«Морозко» поставили по пьесе Алексея Зензинова. Режиссер-постановщик спектакля — Гарольд Стрелков. Вместе с ним сказку создавали художник-постановщик Дарья Кычина, художник по костюмам Стефания Филатова, хореограф Любовь Углова. Музыку к спектаклю написал композитор Тихон Хренников-младший.





В спектакле заняты Артем Нечепуренко, София Шендрик, София Гусева, Татьяна Шалковская, Анастасия Стругачева и другие артисты.





Зрителей будут встречать скоморохи-зазывалы, потом всех пришедших разделят на три группы. Одна сначала попадет в дубовый зал, где познакомится с героиней сказки Аленкой, другая в каминном зале увидит ее сестрицу Регину, третья повстречает Викторию — еще одну сестру.

Знакомство с тремя сестрами ждет всех зрителей — просто в разном порядке. Среди героев, помимо сестер, — Царевич Морозко, Мачеха, говорящая собака Черныша и другие персонажи.