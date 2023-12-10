В филармонии Санкт-Петербурга состоится концерт в честь 85-летия Юрия Темирканова

10.12.2023

В филармонии Санкт-Петербурга состоится концерт в честь 85-летия Юрия Темирканова
Концерт из любимых произведений народного артиста СССР Юрия Темирканова (1938-2023) прозвучит в Большом зале филармонии в день 85-летия со дня рождения дирижера.

Как сообщает ТАСС, их исполнит Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева.

В программу войдут также Девятая симфония Дмитрия Шостаковича и Концерт соль мажор для фортепиано с оркестром Мориса Равеля.

Солистом выступит лауреат XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского Илья Папоян.

Темирканов с 1988 года возглавлял Заслуженный коллектив России, который 14 декабря откроет в Петербурге XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», посвященный памяти артиста.


 
Фото: Pixabay.com