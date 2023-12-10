В филармонии Санкт-Петербурга состоится концерт в честь 85-летия Юрия Темирканова

Концерт из любимых произведений народного артиста СССР Юрия Темирканова (1938-2023) прозвучит в Большом зале филармонии в день 85-летия со дня рождения дирижера.





Как сообщает ТАСС , их исполнит Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева.





В программу войдут также Девятая симфония Дмитрия Шостаковича и Концерт соль мажор для фортепиано с оркестром Мориса Равеля.





Солистом выступит лауреат XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского Илья Папоян.





Темирканов с 1988 года возглавлял Заслуженный коллектив России, который 14 декабря откроет в Петербурге XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», посвященный памяти артиста.









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