Умер монтажер фильма «Гуд бай, Ленин!»

Один из основателей Немецкой киноакадемии Петер Р. Адам умер 4 декабря на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Немецкой киноакадемии, передает ТАСС.





Петер Р. Адам пять раз был номинирован на премию Немецкой киноакадемии. Трижды удостоен этой премии — за монтаж фильмов «Комедианты-музыканты», «Гуд бай, Ленин!» и «Аноним».

Адам был одним из первых, кто начал использовать инструменты цифрового редактирования.









Фото: Pixabay.com