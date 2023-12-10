Умер монтажер фильма «Гуд бай, Ленин!»

10.12.2023

Умер монтажер фильма «Гуд бай, Ленин!»
Один из основателей Немецкой киноакадемии Петер Р. Адам умер 4 декабря на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Немецкой киноакадемии, передает ТАСС.

Петер Р. Адам пять раз был номинирован на премию Немецкой киноакадемии. Трижды удостоен этой премии — за монтаж фильмов «Комедианты-музыканты», «Гуд бай, Ленин!» и «Аноним».
 
Адам был одним из первых, кто начал использовать инструменты цифрового редактирования.


 
Фото: Pixabay.com