Умер монтажер фильма «Гуд бай, Ленин!»

Немецкому кинорежиссеру Петеру Р. Адаму было 66 лет.
Выпуск документальной ленты запланирован на 2024 год.
Он объединит классику, этнику, неоджаз, экспериментальную музыку.
Председатель Союза кинематографистов РФ отметил, что картина основана на исторической правде, котору...
В течение года казахстанские зрители увидели спектакли, концерты, мастер-классы и выставки с участие...
Немецкому кинорежиссеру Петеру Р. Адаму было 66 лет.
Выпуск документальной ленты запланирован на 2024 год.
Он объединит классику, этнику, неоджаз, экспериментальную музыку.
Председатель Союза кинематографистов РФ отметил, что картина основана на исторической правде, котору...
В течение года казахстанские зрители увидели спектакли, концерты, мастер-классы и выставки с участие...
В книге показали все стороны лагерной жизни в 1926-1927 годах.
К 2030 году обновят все нуждающиеся в этом московские театры. ...
Он позволит гостям любого возраста проводить время интересно и с пользой.
На мероприятии проводят мастер-классы и иммерсивные спектакли.
Это будет масштабный проект с приглашением известных деятелей театра и кино.
На участие в фестивале поступило более 2900 заявок из 120 стран.
К празднику приурочили открытие мемориальной стены с именами участников СВО.
В экспозиции представлена отреставрированная картина фламандской живописи «Роскошный натюрморт» Яна ...
Роскомнадзор провел анализ первых пяти серий проекта и не выявил каких-либо нарушений требований дей...
Немзер был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесн...
В этом году участие в фестивале примет 21 коллектив.
Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Балет создан Кириллом Симоновым по сказке Корнея Чуковского.
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена в обращение 8 декабря.
Актера не стало в возрасте 42 лет.
10.12.2023