В России создадут первый фильм об авиаучетах для изучения морских млекопитающих

Первый фильм об истории авиаучетов, необходимых для изучения морских млекопитающих, в том числе таких исчезающих видов, как каспийская нерпа, выйдет в 2024 году при поддержке петербургской киностудии «Ленфильм», сообщает ТАСС.





По словам заместителя генерального директора международного экологического фонда «Чистые моря» Анны Субботиной, проводятся комплексные исследовательские экспедиции, в том числе с применением легкой авиации, с 2019 года на Черном море, в Арктической зоне РФ и на Каспии. В каждой экспедиции задействованы видеооператоры и применяется специально разработанная для самолетов система видеосъемок.

«Сейчас мы собираем видеоматериал о современных авиаучетах, разыскиваем видеохронику исследований, которые проводились на самолетах времен Советского Союза, чтобы создать при поддержке «Ленфильма» документальный фильм об истории авиаисследований в России», — отметила она.





Выпуск фильма запланирован на 2024 год.













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