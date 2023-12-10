В Москве стартует музыкальный фестиваль «Навстречу Рождеству»

Музыкальный фестиваль «Навстречу Рождеству», который объединит классику, этнику, неоджаз, экспериментальную музыку, пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве с 16 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, сообщает ТАСС.





В этом году фестиваль проведут в восьмой раз и по содержанию он будет условно разделен на две части. Первая пройдет во второй половине декабря и вместит в себя классическую музыку: органные концерты, фортепианные клавирабенды и камерные программы.

Вторая часть, в январские выходные, будет наполнена новым звучанием, которое пока не относится к классике: этнические арфы, балалайки, маримба, современное джазовое искусство, перкуссионные пьесы.





В частности, 16 декабря в атриуме Хлебного дома можно будет послушать музыку самых известных композиторов эпохи барокко в исполнении органа как соло, так и в сопровождении скрипки и флейты. Программу исполнят музыканты из Санкт-Петербурга.

25 декабря в Оперном доме старинные рождественские песни разных стран прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Наталии Дубровской (меццо-сопрано, историческая перкуссия) и сооснователя ансамбля ранней музыки Drolls Дмитрия Черевко (ренессансная гитара, флейта). В программе прозвучат произведения авторов Англии, Чехии, Италии и Испании, Перу и других стран.





7 января в завершение фестиваля будет запущен цикл концертов нового формата — «Квартирники во дворце», первым героем цикла станет легендарный джазмен Даниил Крамер.













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