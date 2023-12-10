В Казахстане проект «Русские сезоны» завершился гала-концертом

Гала-концерт «Дуэт двух столиц», который прошел в театре «Астана Опера», завершил международный проект «Русские сезоны» в Казахстане, сообщает ТАСС.





Гала-концерт «Дуэт двух столиц» организован Московским музыкальным театром «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана совместно с коллективом государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

На сцене театра выступили российские и казахстанские солисты. Они исполнили дуэты из опер Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Александра Даргомыжского, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Жака Оффенбаха, а также арии из казахстанских опер «Абай» и «Биржан и Сара».

При этом впервые артисты театра «Геликон-опера» пели на казахском языке. Руководили музыкальным действием главный дирижер «Геликон-оперы» Валерий Кирьянов и дирижер театра «Астана Опера» Руслан Баймурзин.





Проект «Русские сезоны» стартовал в марте на сцене театра «Астана Опера». В течение года казахстанские зрители увидели спектакли, концерты, мастер-классы и выставки с участием российских артистов и музыкантов.





В 2024 году в Казахстане также запланировали несколько мероприятий с участием известных деятелей культуры и искусства России.





«Русские сезоны» — масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством и Минкультуры РФ и проходит в этом году при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана.









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