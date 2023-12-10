В Архангельске представили издание об истории лагеря на Соловках

Коллектив авторов представил в областной научной библиотеке имени Добролюбова в Архангельске книгу «Сосредоточили в своих руках значительную часть работ края» о Соловецком лагере принудительных работ особого назначения в 1926-1927 годах, сообщает ТАСС.





Отчет о работе лагеря в полном объеме публикуют впервые. Он содержит очень подробное описание лагерной жизни, данные доклада и опыт Соловецкого лагеря легли в основу создания всей системы исправительно-трудовых лагерей СССР.





В издании показали все стороны лагерной жизни: производство, охрана, медицинская часть, культурная жизнь, дан общий портрет заключенных по национальности, срокам, возрасту, партийной принадлежности.

Соловецкий лагерь особого назначения создали в 1923 году. На тот момент он был единственным лагерем органов госбезопасности и стал испытательной площадкой, полигоном для будущих лагерей ГУЛАГа.









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