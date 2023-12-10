В Москве за последние десять лет обновили 40 театров

10.12.2023

В Москве за последние десять лет обновили 40 театров
40 театров обновили в Москве за последние 10 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Среди них: театр Эстрады, музыкальный театр «Геликон-опера», театр на Малой Бронной, «Ведогонь-театр», театр на Трубной и др.
 
Сейчас ведутся работы в театре Сатиры на Триумфальной площади. Капитальный ремонт его фасада и купола выполнен на 80%.

Приводят в порядок театр Олега Табакова на улице Чаплыгина. Полностью завершить ремонт и реставрацию «Табакерки» планируется в 2024 году.

Также в следующем году планируется завершить ремонт в Центре театра и кино на Поварской и здания «Хора солистов».

К 2030 году обновят все нуждающиеся в этом московские театры. Например, будут отремонтированы «Уголок дедушки Дурова», театр имени М.Н. Ермоловой и театр «Эрмитаж».



Фото: Pixabay.com