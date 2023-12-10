В Москве проходит благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» проходит на территории креативного пространства «Хлебозавод № 9» в Москве, сообщает ТАСС.





На фестивале также проводятся мастер-классы, три раза в день идут иммерсивные спектакли. Кроме того, желающие могут присоединиться к акции «Добрая елка» — надо снять с елки шарик с запиской, где указано пожелание, и подарить загадавшему подарок.





Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет сегодня с 11:00 до 21:00.