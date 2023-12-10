В Москве проходит благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

К 2030 году обновят все нуждающиеся в этом московские театры. ...
Он позволит гостям любого возраста проводить время интересно и с пользой.
На мероприятии проводят мастер-классы и иммерсивные спектакли.
Это будет масштабный проект с приглашением известных деятелей театра и кино.
На участие в фестивале поступило более 2900 заявок из 120 стран.
К 2030 году обновят все нуждающиеся в этом московские театры. ...
Он позволит гостям любого возраста проводить время интересно и с пользой.
На мероприятии проводят мастер-классы и иммерсивные спектакли.
Это будет масштабный проект с приглашением известных деятелей театра и кино.
На участие в фестивале поступило более 2900 заявок из 120 стран.
К празднику приурочили открытие мемориальной стены с именами участников СВО.
В экспозиции представлена отреставрированная картина фламандской живописи «Роскошный натюрморт» Яна ...
Роскомнадзор провел анализ первых пяти серий проекта и не выявил каких-либо нарушений требований дей...
Немзер был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесн...
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Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
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Выставка живописных и графических работ посвящена архитектору XVIII века.
10.12.2023