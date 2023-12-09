Фильм из Ирана получил гран-при фестиваля документального кино в Красноярске

Фильм из Ирана «Один» режиссера Джафара Наджафи получил гран-при I Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC в Красноярске, сообщили организаторы фестиваля.





Это кино о четырнадцатилетнем юноше из деревни — Амире. После смерти отца на его плечи легла забота о матери, а также о двенадцатилетних сестрах-близнецах. Он, как может, ограждает своих сестер от оков традиций, сообщает ТАСС





По данным организаторов, приз за лучший фильм конкурса короткого и среднего метра получила картина «Ночной странник» режиссеров Джанлука Коцца и Леонардо да Роза из Бразилии. Приз в номинации «Лучший фильм по мнению зрителей» достался фильму «Жизнь как у всех» режиссера Фаустин Крос, которая представила две страны — Бельгию и Францию.





Первый международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 1 по 10 декабря. На участие в фестивале поступило более 2 900 заявок из 120 стран. В итоге в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Среди стран-участниц фестиваля — Россия, Венгрия, Бельгия, Испания, Бразилия, Мексика и другие. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России.









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