В Музее Победы отметили День Героев Отечества

К празднику приурочили открытие мемориальной стены с именами участников СВО.
В экспозиции представлена отреставрированная картина фламандской живописи «Роскошный натюрморт» Яна ...
Роскомнадзор провел анализ первых пяти серий проекта и не выявил каких-либо нарушений требований дей...
Немзер был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесн...
В этом году участие в фестивале примет 21 коллектив.
К празднику приурочили открытие мемориальной стены с именами участников СВО.
В экспозиции представлена отреставрированная картина фламандской живописи «Роскошный натюрморт» Яна ...
Роскомнадзор провел анализ первых пяти серий проекта и не выявил каких-либо нарушений требований дей...
Немзер был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесн...
В этом году участие в фестивале примет 21 коллектив.
Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Балет создан Кириллом Симоновым по сказке Корнея Чуковского.
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена в обращение 8 декабря.
Актера не стало в возрасте 42 лет.
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Названы победители премии ТЭФИ в категории «Информационное и общественно-политическое вещание».
В основе постановки — народная сказка «Серко».
Спектакль поставлен по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова.
Уникальное мультимедийное представление покажут 9 и 10 декабря.
Выставка живописных и графических работ посвящена архитектору XVIII века.
Актер был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за одну из главных ролей в фильме «История любви...
Тройку лидеров составили «Оппенгеймер», «Барби» и «Стражи галактики 3».
Экспозицию составили более 100 предметов от разных музеев.
Артистов наградили в номинациях «Актер детективного сериала» и «Актриса драматического сериала».
Премьера спектакля прошла в пятницу, 8 декабря.
09.12.2023