В Музее Победы отметили День Героев Отечества

Мероприятия в честь Дня Героев Отечества — праздника славы, доблести и подвига — прошли в Музее Победы, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





Гости узнали об истории Дня Героев Отечества на лекции от сотрудника музея, возложили цветы, приняли участие в церемонии гашения почтовых марок, посвященных героям СВО, и побывали на концерте Камерного хора Российской академии музыки имени Гнесиных.





К празднику также приурочили открытие мемориальной стены с именами участников СВО — Героев Российской Федерации на площадке выставочного проекта «Zаветам Vерны».





Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РФ