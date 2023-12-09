Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана»

09.12.2023
Роскомнадзор не выявил нарушений в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщила заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова.
«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)», — подчеркнула она.
Орлова заявила, что Роскомнадзор также провел анализ первых пяти серий проекта и не выявил каких-либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, сообщает Бюллетень кинопрокатчика
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Напомним, что ранее против «Слова пацана» выступил глава Татарстана Рустам Минниханов, который осудил сериал за романтизацию периода появления подростковых группировок.
Фото: кадр из фильма «Слово пацана»