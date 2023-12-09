Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана»

Роскомнадзор не выявил нарушений в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщила заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова.





«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)», — подчеркнула она.





Орлова заявила, что Роскомнадзор также провел анализ первых пяти серий проекта и не выявил каких-либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, сообщает Бюллетень кинопрокатчика





Напомним, что ранее против «Слова пацана» выступил глава Татарстана Рустам Минниханов, который осудил сериал за романтизацию периода появления подростковых группировок.









Фото: кадр из фильма «Слово пацана»