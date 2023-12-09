Литературный критик Андрей Немзер скончался в возрасте 66 лет

Историк литературы и литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет, сообщил литературовед и публицист Александр Архангельский.





Немзер окончил филологический факультет Московского государственного университета. Был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесности, сообщает ТАСС





В разные годы возглавлял отдел критики журнала «Литературное обозрение», работал обозревателем в газете «Сегодня», преподавал в Высшей школе экономики на кафедре словесности Отделения деловой и политической журналистики, а с 2012 года — на факультете гуманитарных наук.





Андрей Немзер, в частности, автор книг «Красное колесо Александра Солженицына: Опыт прочтения» и «При свете Жуковского: Очерки по истории русской литературы», посвященные русской литературе от начала ХIX до начала ХХI века.









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