В Санкт-Петербурге открывается театральный фестиваль «Рождественский парад»

В Санкт-Петербурге пройдет ХХХ фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад», сообщил председатель жюри, актер Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов.





Фестиваль будет проходить до 20 декабря под девизом «Начинайте! Мы вас поддержим!». Спектакли покажут на камерных сценах разных театров города.





В этом году участие в фестивале примет 21 коллектив из 70 подавших заявки. Театры подготовили драматические, кукольные, пластические, синтетические постановки, экспериментальные проекты по классике и современной драматургии. Лучшая работа получит Гран-при, сообщает ТАСС





В первый день на сцене Дома актера со спектаклем «Свой путь» выступит Театр-студия «Закулисье» (город Пушкин), дважды входившая в число победителей фестиваля.





В числе участников фестиваля — петербургский театр кукол «Конфитюр», гатчинский театр-студия «За углом», московский Независимый театр «Комната 4», астраханский театр «Периферия», Театр для детей и молодежи «Малый» из Великого Новгорода, пермский театр «Карабаска», Молодежный театр «Круг-2» из Краснознаменска (Московская область), ставший одним из победителей фестиваля 2022 года, а также новые коллективы.









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