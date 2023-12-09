К 650-летию Кирова отреставрируют семь объектов культурного наследия

В Кировской области намечено отреставрировать семь объектов культурного наследия к началу празднования 650-летия Кирова в 2024 году, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.





По его словам, в 2023 году предусмотрено выполнение реставрационных работ шести объектов — Кировского колледжа музыкального искусства И.В. Казенина, здания Театра на Спасской, здания Библиотеки имени А.И. Герцена, здания Дома-музея М.Е. Салтыкова-Щедрина. Запланирован ремонт здания Вятского художественного училища имени А.А. Рылова и здания детской филармонии, сообщает ТАСС





Работы на первых четырех объектах практически завершены. Что касается зданий художественного училища и детской филармонии, в следующем году до начала юбилейных мероприятий работы будут закончены.





В 2024 году также начнется реставрация здания Дома-музея А.С. Грина, к лету все работы планируют завершить.





В этом году выполнена реставрация «Приказной избы» и исторического здания, в котором жил основоположник космонавтики Константин Циолковский. Кроме того, фактически завершены реставрационные работы в особняке Ильи Репина.



