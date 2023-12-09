Премьера балета «Муха-цокотуха. Школьные годы» состоится в Театре имени Сац

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет предновогоднюю премьеру — камерный балет «Муха-цокотуха. Школьные годы», сообщили в пресс-службе театра.





Балет создан Кириллом Симоновым по сказке Корнея Чуковского на музыку Дмитрия Кабалевского. Текст сказки будут читать балетные артисты, он станет частью музыкальной партитуры постановки.





Действие сказки происходит в школе. Сквозным сюжетом станет обучение персонажей, которые отчасти насекомые, как у Чуковского, но отчасти люди, в некой школе, где процветает травля. От нее главную героиню спасает Комарик.





Завершит спектакль, который длится 45 минут, школьный бал, а королем и королевой бала объявят главных героев — Муху и Комарика.





Показы пройдут 9 и 10 декабря на Малой сцене.





Фото: Pixabay.com