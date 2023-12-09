Банк России выпустил монету в память о кинорежиссере Леониде Гайдае

Центральный банк России 8 декабря выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную кинорежиссеру и сценаристу Леониду Гайдаю.





На ее обороте — портрет Гайдая, держащего на руках любимого питомца, а также кинокамера и пленка. Указаны годы жизни кинорежиссера и факсимиле его подписи. Все элементы художественного оформления выполнены в рельефе, часть пленки с кадрами — в технике лазерного матирования. На лицевой стороне — рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, передает ТАСС





Монета выполнена из серебра 925-й пробы в форме круга диаметром 39 мм. Тираж монеты — 3 тысячи штук.





Данная монета является законным средством наличного платежа на территории России, отметили в ЦБ РФ.





Леонид Гайдай — один из самых популярных и признанных советских режиссеров. Большинство его картин стали культовыми: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Не может быть» и другие.









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