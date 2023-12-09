Умер актер из «Возвращения Мухтара» Василий Кухарский

Актер Василий Кухарский, снявшийся в российском сериале «Возвращение Мухтара», умер в возрасте 42 лет, сообщила пресс-служба Киевского академического драмтеатра на Подоле.





Как сообщает « Коммерсант », Кухарский воевал в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ), причиной его смерти стало ранение, которое он получил в сентябре.





Василий Кухарский окончил Житомирское музыкальное училище и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. С 2008 года он работал в Киевском академическом драмтеатре. На его счету более 30 ролей в фильмах и сериалах. В числе наиболее известных его проектов: «Реквием для свидетеля» (2009), «Пляж» (2014), «Отель Эдельвейс» (2019), «Отряд» (сериал), также он снялся в украинском сериале «Ментовские войны. Одесса».









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