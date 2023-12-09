Центр театра и кино Никиты Михалкова показал спектакль «12» в Минске

В рамках гастролей Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в Минске состоялся первый показ спектакля «12», сообщает ТАСС.





Постановка прошла при полном зале. Михалков выступает режиссером и исполнителем ключевой роли в истории о 12 присяжных, которые должны решить, виновен ли 18-летний чеченец в убийстве своего приемного отца — русского офицера.





Спектакль отличается сложным техническим оформлением, создающим четырехуровневый эффект кинофильма.





Премьера спектакля «12» состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра. В постановке принимают участие Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, Рамиз Кялбиев, а также детский ансамбль «Амцабз».





Как отметили в центре, это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь постороннему человеку, оказавшемуся в беде.









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