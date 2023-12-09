Главным событием телесезона на ТЭФИ назвали работу военкоров ВГТРК в зоне СВО

Названы победители Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023 в категории «Информационное и общественно-политическое вещание». Главным событием телесезона названа работа военкоров ВГТРК в зоне СВО. Канал вещания: «Россия 1», сообщает «Российская газета».





В номинации «Специальное (однократное) телесобытие года» — ТЭФИ вручили проекту Первого канала «Вызов. Трансляция старта и приземления первого космического киноэкипажа».





Лучшей трансляцией культурного события стал праздник «Алые паруса» и то, как его показал на телеэкранах Пятый канал. Лауреат номинации «Прямая трансляция» — Торжественный парад ко Дню ВМФ, показанный на Первом канале.





Проект телеканала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» назван лучшим вечерним общественно-политическим ток-шоу. Напомним, что этот же проект в этом году награждали и на премии Института развития интернета.





Федор Бондарчук назван лучшим интервьюером. За программу «Кино в деталях» (телеканал СТС). Фильм Любови Аркус об Алле Демидовой, который выходил на Первом канале, признан лучшим документальным. Лучшая программа социальной направленности выходила на Пятом канале — ею стал «День Ангела».





Полный список лауреатов — на сайте премии ТЭФИ.









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