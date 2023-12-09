Московский Губернский театр покажет сказку «Жили-были Пес и Волк»

В Московском Губернском театре (МГТ) 9 и 10 декабря состоится премьера спектакля для всей семьи «Жили-были Пес и Волк», сообщили в пресс-службе театра.





В основе постановки — народная сказка «Серко», ставшая когда-то знаменитой благодаря мультфильму Эдуарда Назарова. Как отметили в пресс-службе, для спектакля режиссера Аделины Сапаевой история изгнанного хозяевами из теплого хутора старого Пса — прежде всего история о любви.





«С иронией и нежностью ко всем героям спектакль расскажет о том, на что способна искренняя дружба и какие поступки мы готовы совершить, чтобы обрести любовь», — отметили в пресс-службе, добавив, что в постановке «на равных играют артисты и куклы».





Над спектаклем работали художник Ирина Пономарева, хореограф Анна Гилунова. В постановке заняты в разных составах Сергей Ренсевич, Иван Иванов, Алексей Ярмущик, Евгений Сыркин, Андрей Щеткин, Алексей Веретин, Евгений Гомоной и другие артисты. На сцену выйдут студенты ВГИКа, которые учатся у художественного руководителя театра Сергея Безрукова.









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