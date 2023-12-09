В театре «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Таня»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представит премьеру спектакля «Таня» по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова в постановке Вацлава Дембовского, сообщили в пресс-службе театра.





Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры.





Как отметили в пресс-службе, режиссер сравнивает свой спектакль с хорошим сеансом психотерапии, который поможет справиться с проблемами и выйти победителем из самых сложных ситуаций.





Пьесу «Таня» называют в числе ярких сценических историй о любви и преданности, которая привлекала зрителей своей жизненной проблематикой. Роль Тани играет актриса Анна Щетинина. Сценографию и костюмы спектакля создала Анастасия Разенкова, музыку написал Глеб Колядин. Автор видеоконтента — Мария Фоменко.









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